Féminismes : dans la lignée de nos aîné.e.s ? Auditorium Rennes, dimanche 24 mars 2024.

Événement des Champs Libres Dimanche 24 mars, 15h00 1

Du 2024-03-24 15:00 au 2024-03-24 16:30.

Si le féminisme se conjugue au singulier, il se pense au pluriel. Les luttes et moyens d’actions des militantes s’inspirent les uns des autres mais diffèrent aussi, en fonction des courants de pensées et des époques. Comment ces héritages se transmettent-ils ? Féministes d’hier et d’aujourd’hui peuvent-elles se comprendre ?

Avec : Léane Alestra, journaliste chez Manifesto XXI, rédactrice en cheffe de Mécréantes, autrice de Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? (éd. Lattes).

Elvire Duvelle-Charles, journaliste, autrice de Clit Révolution : manuel d’activisme féministe (éd. Points) et fondatrice du ciné-club féministe Tonnerre.

Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS.

Fatima Ouassak, politologue et autrice de Pour une écologie pirate (éd. La Découverte), cofondatrice du collectif Front de mères.

Rencontre animée par Joséfa Lopez, journaliste au Monde.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine