Vaucluse Le mouvement féministe connait un renouveau mondial. Il nous rappelle que le combat pour l’égalité femme-homme est loin d’être terminé.

Pour comprendre cette situation, l’historienne Mathilde Larrère, maîtresse de conférences à l’université Paris-est Marne-la-Vallée, vient retracer l’histoire, trop souvent invisibilisée, des luttes féministes de la révolution française à nos jours.



La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces de ses 2 ouvrages, Guns and roses (2022) et Rage against the machism (2020) publiés aux éditions du Détour, en partenariat avec la librairie Mot à mot.



Gratuit sur inscription : 04 90 07 24 80

