Féminisme et Pop culture

Bibliothèque de la Cité, le samedi 5 mars à 15:00

[http://www.semaine-egalite.ch](http://www.semaine-egalite.ch)de l’égalité 2022 en Ville de Genève (du 7 au 11 mars) et de notre année Pop cultures aux BM, nous avons l’immense plaisir d’accueillir la journaliste et auteure Jennifer Padjemi autour de son récent ouvrage paru chez Plon en 2021, Féminismes et pop culture. Il sera question, à travers cet essai, d’explorer l’alliance, pour le meilleur et pour le pire, du féminisme et de la pop culture. En reprenant le fil des mouvements féministes modernes, de l’émergence d’un féminisme intersectionnel au mouvement « body positive » et à la vague #MeToo, et en se basant sur son expérience de femme noire, Jennifer Padjemi décortique le rapport que nous entretenons avec les objets culturels les plus populaires. En utilisant la pop culture comme un miroir de notre société mondialisée, l’auteure questionne à travers elle le féminisme, le genre, la sexualité, l’intersectionnalité. Elle interroge les liens d’interdépendance entre consommation de masse et idéologie progressiste et jette un regard joyeux et lucide sur nos divertissements, sans concessions au patriarcat. Modération : Valérie Vuille, journaliste, directrice de l’association DécadréE www.semaine-egalite.ch

Gratuit

Rencontre avec Jennifer Padjemi Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures et de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



