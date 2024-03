Féminisme et Avenir : Un Dialogue Inter-Associatif à l’Université Paris-Saclay Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay salle Georges Vedel Sceaux, samedi 23 mars 2024.

Féminisme et Avenir : Un Dialogue Inter-Associatif à l’Université Paris-Saclay Table ronde Samedi 23 mars, 14h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay salle Georges Vedel

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Les associations Fières et Soeurs, Les Sorcières de Saclay et Voix de Sorcières ont le plaisir de vous convier à leur première table-ronde “Féminisme et Avenir : Un Dialogue Inter-Associatif à l’Université Paris-Saclay” le samedi 23 mars 2024 de 14h à 16h en salle Georges Vedel (Faculté Jean Monnet, 54 Bd Desgranges, Sceaux).

Cet événement a pour objectif de créer un espace de dialogue et de collaboration entre les différentes associations féministes de l’Université Paris-Saclay afin de partager les réalisations, discuter des défis actuels et envisager des actions futures pour promouvoir l’égalité des genres.

S’exprimeront les membres des différentes associations :

Livia Labelle, co-présidente de l’Association Fières et Sœurs

Louise CORBEL, co-responsable du pôle communication de l’Association Fières et Sœurs

Anita Viennet, fondatrice du podcast Voix de Sorcières

Polixène Grésant, membre du bureau des Sorcières de Saclay et du Comité de pilotage Anti-VSS de l’École normale supérieure Paris-Saclay

Clara Bosonnet, membre du bureau des Sorcières de Saclay et Grande-Cheffe Anti-VSS au sein du BDE de l’École normale supérieure Paris-Saclay

Si vous souhaitez assister à cette table-ronde, nous vous prions de bien vouloir répondre au formulaire.

Nous vous attendons nombreux·ses !

Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay salle Georges Vedel 54 Boulevard Desgranges Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France