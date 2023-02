FEMININES LA FABRIQUE, 8 février 2023, IVRY SUR SEINE.

Comment une équipe de football féminine constituée à l’origine pour ne jouer qu’un seul match finit par remporter la coupe du monde. Une épopée incroyable mais vraie, retracée avec humour, générosité et talent. Des filles qui participent à une équipe de football. Et qui remportent la coupe du monde en plus. En 1969, personne n’y croyait. À l’époque le foot était une affaire d’hommes. Jusqu’au jour où le chroniqueur sportif du quotidien L’Union de Reims monte une équipe féminine pour la fête annuelle de son journal. Lycéennes, femmes au foyer, ouvrières de l’usine de textile d’à côté tentent leur chance. Et ça marche. De match en match, elles s’imposent dans les tournois internationaux. Avec Féminines, spectacle aussi drôle, généreux que plein d’allant, histoire intime et récit colléctif se conjuguent avec brio. Féminines obtient trois nominations aux molières 2022 dans les catégories spectacles de théâtre public. Autrice francophone vivante et Metteuse en scène de théâtre public. Parcours “femmes à pleine voix ” en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry. Texte et mise en scène : Pauline Bureau Avec : Yann Burlot, Rébecca Finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia, Mounir Margoum, Marie Nicolle, Anthony Roullier, Claire Toubin, Catherine Vinatier. A partir de 11 ans Durée : 2h La presse en parle : ” Des acteurs et actrices épatant.e.s, […} une bande joyeuse, complice, qui passe d’un récit intime au récit collectif dans un sans-faute remarquable. […] Entre la salle et le plateau, se crée une véritable osmose tant ce qui est dit et vévu par ces femmes est partagé par les spectatrices aujourd’hui” L’Humanité- Marie-José Sirach “Humour et légéreté prennent le dessus dans Féminines qui entend sensibiliser le spectateur sur le déterminisme et la condition sociale.” Le Figaro – Philibert Humm “L’histoire est aussi belle que drôle dans ses décalages entre situation familiale et défi sportif. La vision de l’émancipation des femmes s’en trouve renouvelée.” Télérama – Emmanuelle Bouchez “L’écriture est fine, mix d’hyperréalisme et de fantaisie burlesque, les répliques fusent, tour à tour drôles et émouvantes. […] Pauline Bureau signe un grand moment de “Feel good” théâtre populaire, militant et inédit. Un triomphe assuré. ” Les Echos – Philippe Chevilley FEMININES EUR26.4 26.4 euros

LA FABRIQUE IVRY SUR SEINE 1 Place Pierre Gosnat 94200

