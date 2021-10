Issy-les-Moulineaux Le Cube Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Feminine but elastic Le Cube Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Feminine but Elastic de Poulpe électrique** Posséder toutes les qualités de la femme idéale, pour espérer un jour coller au fantasme véhiculé par les médias, c’est tout le sujet de “Féminine, but Elastic”. Pièce de théâtre numérique, elle aborde l’influence des médias sur le comportement des femmes dans le monde occidental. Dialogue entre travail corporel solo et dispositif numérique, prenez part à ce voyage qui questionne nos comportements. Durée : 1h

Sur inscription – plein tarif : 5€ / tarif cuber : gratuit

Théâtre physique et multimédia Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T21:30:00

