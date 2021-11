La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Féminin sacré La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais 7 ateliers pour vous ressourcer, 3h30 pour vous faire chouchouter. Rituel de passage dans l’hiver – Pilar Cabellos

Réveille ta lune – Catherine Magnant

Atelier « Nos pieds sacrés » – Caroline Berthommier

Rituel du bilan élémentaire – Christine Lequertier

Rituel runique – Christian Carnet

Atelier « Réveillez votre beauté hivernale » – Laure Masot

