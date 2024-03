Féminin Pluriel.le 2024 Femmes en pantalon ! Lectures théâtralisées Diffusions radio Figeac, mardi 19 mars 2024.

Avec Marthe et Luc (En bonne compagnie)

Cinq femmes nous raconteront comment il leur a fallu endosser un costume masculin pour pouvoir vivre leur passion, par En Bonne Compagnie avec Marthe et Luc.

À retrouver sur les ondes d’Antenne d’Oc et de Radio Présence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19 19:00:00

Place des Écritures

Figeac 46100 Lot Occitanie avis.passage@gmail.com

