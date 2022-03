Féminin Masculin, le mélange des genres à l’Opéra Opéra de Massy, 7 mars 2022, Massy.

Féminin Masculin, le mélange des genres à l’Opéra

du lundi 7 mars au samedi 16 avril à Opéra de Massy

**Faire reculer les préjugés !** Féminin Masculin, le mélange des genres à l’Opéra est une production de l’Opéra de Massy traitant au travers du répertoire lyrique de la liberté du genre. Ce spectacle dont nous vous proposons une diffusion en ligne durant la semaine de lutte contre les inégalités a été présenté gratuitement aux élèves du département de l’Essonne (du CM2 à la terminale) depuis 2018 dans le cadre d’une journée d’information en présence de partenaires associatifs. (Observatoire des inégalités, Outrans, centre Hubertine Aucler…) Le propos du spectacle : « Chaque citoyen doit être respecté quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. » L’Opéra de Massy, implanté au coeur d’un quartier populaire oeuvre depuis sa création à ouvrir sa culture au plus grand nombre, en proposant des actions innovantes, en s’appuyant sur son répertoire mais aussi en se nourrissant des forces créatives qui l’entourent. Avec le soutien de la DILCRAH L’Opéra incarne des valeurs qu’elle peut transmettre en tant qu’équipement public ouvert à tous et pour tous, à l’image des valeurs rassembleuses de la République. Le spectacle propose ainsi de partir à la découverte des rôles de travestis dans l’opéra pour lutter contre la haine et les discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes (LGBTI) **Le lien du spectacle** [https://youtu.be/LyjV9KTWvEU](https://youtu.be/LyjV9KTWvEU) **Le programme** **-** Ouverture musicale : Leo Delibes – Sylvia : “Pizzicato” / Orchestre seul – Georg Friedrich Haendel – Rodelinda : Bertarido : “Vivi, tiranno !” / Leopold Gillots-Laforge -Wolfgang Amadeus Mozart – Cosi fan tutte : Despina “In uomini in soldati” / Alexia Macbeth – Gioacchino Rossini – La Cenerentola : Dandini “Cavatine” / Julien Fanthou – Gioacchino Rossini – La Cenerentola : Cenerentola – Ramiro “Un soave non so che” / Alexia Macbeth et Benjamin Woh – Gioacchino Rossini – Le Comte Ory : Le Comte Ory “Ah ! Quel respect, Madame” / Benjamin Woh -Wolfgang Amadeus Mozart – Les Noces de Figaro – ouverture / Orchestre seul -Wolfgang Amadeus Mozart – Les Noces de Figaro – Chérubin “Voi che sapete” / Alexia Macbeth – Gioacchino Rossini – “Le duo des chats” / Leopold Gillots-Laforge et Julien Fanthou – Gioacchino Rossini – La Cenerentola : “Zitto zitto, piano piano” / Julien Fanthou et Benjamin Woh – George Gershwin – Porgy and Bess : “Summertime” / Julien Fanthou – Jacques Offenbach – La Belle Hélène : Oreste “À Leucade l’empêcheur ! À Leucade le gêneur !” / Alexia Macbeth, Julien Fanthou et Benjamin Woh

gratuit

Diffusion en ligne de la captation du spectacle “Féminin Masculin, le mélange des genres à l’Opéra” https://youtu.be/LyjV9KTWvEU

Opéra de Massy 1 place de France 91300 Massy Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T00:00:00 2022-03-07T23:58:00;2022-03-08T00:00:00 2022-03-08T23:58:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T23:58:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T23:58:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T23:58:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:58:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T23:58:00;2022-03-14T00:00:00 2022-03-14T23:58:00;2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:58:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:58:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:58:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:58:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:58:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:58:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:58:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:58:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T23:58:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T23:58:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T23:58:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T23:58:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T00:58:00;2022-03-28T00:00:00 2022-03-28T23:58:00;2022-03-29T00:00:00 2022-03-29T23:58:00;2022-03-30T00:00:00 2022-03-30T23:58:00;2022-03-31T00:00:00 2022-03-31T23:58:00;2022-04-01T00:00:00 2022-04-01T23:58:00;2022-04-02T00:00:00 2022-04-02T23:58:00;2022-04-03T00:00:00 2022-04-03T23:58:00;2022-04-04T00:00:00 2022-04-04T23:58:00;2022-04-05T00:00:00 2022-04-05T23:58:00;2022-04-06T00:00:00 2022-04-06T23:58:00;2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:58:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:58:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:58:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:58:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:58:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:58:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:58:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:58:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:58:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:58:00