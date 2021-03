Massy Opéra de Massy Essonne, Massy Féminin-Masculin, le mélange des genres à l’opéra Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Opéra de Massy, le vendredi 19 mars

Diffusion de la captation du spectacle sur le Facebook de l’Opéra de Massy

Visible pendant 3 semaines à partir du 19 mars 2021. Le spectacle, prend le prétexte de l’opéra pour traiter la question de la différence et de la tolérance. Les voix de l’Opéra, les tessitures, le grimage propre au spectacle vivant est l’occasion de banaliser la question du mélange des genres. Montrer l’indifférence sexuelle pratiquée à l’Opéra (Rôles inversés…). Avec 4 chanteurs d’opéra, 1 comédienne/metteuse en scène et les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Massy, avec une large part laissée à la comédie, aux jeux de rôles, et aux pastiches ! Avec : Alexia Macbeth, Benjamin Woh, Léopold Gilloots-Laforge et Julien Fantou

Comédienne et metteuse en scène : Fréderique Lombart

Direction musicale : Joséphine Korda

Orchestre de l’Opéra de Massy

Avec les costumes prêtés par la Comédie Française. Captation réalisée par les équipes de l’Opéra de Massy coordonnées par Davy Cantoni.

2021-03-19

