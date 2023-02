Féminicides : une histoire mondiale – Rencontre avec Christelle Taraud Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Féminicides : une histoire mondiale – Rencontre avec Christelle Taraud Médiathèque Françoise Sagan, 22 mars 2023, Paris. Le mercredi 22 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Une rencontre autour de l’ouvrage de Christelle Taraud : “Féminicides : une histoire mondiale” Christelle Taraud est une historienne et féministe française née en 1969. Elle est spécialiste de l’histoire contemporaine du Maghreb de l’histoire des femmes, du genre et des sexualités en contexte social. Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. L’historienne réunit dans ce livre les meilleures spécialistes mondiales de la question, des œuvres d’artistes et d’écrivaines, des témoignages et des archives… pour comprendre le continuum de violences qui s’exerce contre les femmes depuis la préhistoire. Un ouvrage essentiel et inédit, autant scientifique que politique. Cette rencontre est organisée en partenariat avec les associations L’ACORT, Contre les violences faites aux femmes réseau du 10ème, et Ensemble nous sommes le 10ème. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les structures culturelles et les équipes artistiques parisiennes mettent à l’honneur l’égalité entre les femmes et les hommes et célèbrent les femmes artistes et leurs œuvres pendant tout le mois de mars. Vhttps://www.paris.fr/evenements/culture-et-egalite-femmes-hommes-30327 Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

L’ACORT

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Féminicides : une histoire mondiale – Rencontre avec Christelle Taraud Médiathèque Françoise Sagan 2023-03-22 was last modified: by Féminicides : une histoire mondiale – Rencontre avec Christelle Taraud Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 22 mars 2023 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris