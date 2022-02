Femin’ Arte Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Femin’ Arte Antibes, 8 mars 2022, Antibes. Femin’ Arte Antibes

2022-03-08 – 2022-03-13

Antibes Alpes-Maritimes Un festival de femmes, par des femmes et… pour tout le monde!

Pour la 21ème année consécutive, le théâtre de la Marguerite conjugue les arts au féminin. Renseignements: 06 43 44 38 21, www.théâtre-tribunal.fr contact@theatredelamarguerite.fr +33 6 43 44 38 21 http://www.theatre-tribunal.fr/ Antibes

