Brest Finistère L’ombre tutélaire de Fela Kuti plane sur ce concert.

Celui qui a popularisé dans les années 70 l’Afrobeat, savant mélange de musiques traditionnelles nigérianes, de jazz et de funk sur toute la planète, en compagnie de l’indéfectible Tony Allen, inventeur d’un beat irrésistible.

Son fils Femi et son petit-fils Made reprennent le flambeau avec The Positive Force, combo survitaminé. Sans lâcher d’un iota le combat : la dénonciation de la corruption, du népotisme et des magouilles au sommet dans les sphères politiques nigérianes. Torride, généreux : afficionados de transe déchaînée, ne pas s’abstenir ! Coproduction Le Quartz et la Carène. +33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Femi-Kuti-The-Positive-Force.html L’ombre tutélaire de Fela Kuti plane sur ce concert.

