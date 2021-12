FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE 6Mic, 25 mars 2022, Aix-en-Provence.

FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE

6Mic, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

Reprendre le flambeau, transmettre la transe et le rythme en arpentant les scènes du monde pour chanter ses combats politiques… Femi Kuti repart en tournée et fidèle à ses convictions, mêle l’engagement citoyen et l’énergie musicale. Le 5 février sortait un double-album d’un genre très particulier : Legacy + (Partisan Records) réunissant deux vinyles, l’un signé Femi Kuti, « Stop the hate », l’autre de son fils ainé Made Kuti, « For(e)ward ». Cette réunion singulière est évidemment à placer sous l’étoile de Fela Kuti, héraut de l’Afrobeat, père et grand-père des deux hommes. Un acte à ce point symbolique que Femi et Made se retrouvent ensemble sur scène. Et même si Femi est à la baguette – si l’on peut dire, car ils sont tous les deux souvent au sax – c’est un duo familial et filial qui est sur la scène. Il y a toujours chez le Nigérian Femi Kuti, l’urgence de dénoncer, comme le faisait son père, la corruption et les magouilles politiques dans son pays – et plus généralement en Afrique. Au delà de la nécessité à perpétuer le choc que fut l’apparition de l’Afrobeat sur les scènes musicales, Femi Kuti reste un artiste qui sait offrir à son public des spectacles torrides, généreux et dansants, où l’énergie se dispute à l’engagement. Ces concerts sont des expériences singulières d’où l’on ne sort jamais indemne ; Femi et son groupe peuvent rester quatre ou cinq heures sur scène ! Il n’est pas si courant qu’un artiste réussisse à ne jamais dénaturer ses combats et porter haut cette noble idée de témoignage et de partage. Du plaisir à chaque note. Et pour tout le monde. — Tarifs : 22€ / 20€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Billetterie : [https://bit.ly/3yu2Tz7](https://bit.ly/3yu2Tz7) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

22 / 20€ en pré-vente — 24 / 22€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



