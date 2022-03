Femi Kuti Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Femi Kuti Saint-Ouen-sur-Seine, 18 mars 2022, Saint-Ouen-sur-Seine. Femi Kuti Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet Saint-Ouen-sur-Seine

2022-03-18 – 2022-03-18 Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet

Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis Saint-Ouen-sur-Seine EUR Déferlante d’afrobeat avec une bête de scène et son groupe The Positive Force. Femi – fils de Fela – Kuti offre un cocktail ardent de jazz, funk et musique africaine, avec de puissantes lignes de cuivres. resa@espace-1789.com +33 1 40 11 70 72 http://www.espace-1789.com/ Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet Saint-Ouen-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Ouen-sur-Seine Adresse Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet Ville Saint-Ouen-sur-Seine lieuville Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet Saint-Ouen-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis

Femi Kuti Saint-Ouen-sur-Seine 2022-03-18 was last modified: by Femi Kuti Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 18 mars 2022 Saint-Ouen-sur-Seine seine saint denis

Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis