Femi Kuti L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay, 21 mai 2023, Tremblay-en-France.

Le dimanche 21 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant TARIF REDUIT : 12 EUR TARIF PLEIN : 16 EUR

Reprendre le flambeau, transmettre la transe et le rythme en arpentant les scènes du monde pour chanter ses combats politiques… Femi Kuti repart en tournée et, fidèle à ses convictions, mêle l’engagement citoyen et l’énergie musicale.

Il y a toujours chez le Nigérian Femi Kuti, l’urgence de dénoncer, comme le faisait son père, la corruption et les magouilles politiques dans son pays et plus généralement en Afrique. Au-delà de la nécessité de perpétuer le choc que fut l’apparition de l’Afrobeat sur les scènes musicales, Femi Kuti reste un artiste qui sait offrir à son public des spectacles torrides, généreux et dansants, où l’énergie

se dispute à l’engagement.

Ces concerts sont des expériences singulières d’où l’on ne sort jamais indemne.

Il n’est pas si courant qu’un artiste réussisse à ne jamais dénaturer ses combats et porter haut cette noble idée de témoignage et de partage.

Concert debout

Bar sur place

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m) Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/ https://www.lodeonscenejrc.com/billetterie-1/

