FÊLURES DU MAL Montpellier, 1 avril 2022, Montpellier.

2022-04-01 – 2022-04-03

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le concert « Fêlures du Mal » à l'Opéra Comédie !

Portée par les textes puissants des poètes maudits (Baudelaire, Verlaine et Rimbaud) et la riche musique impertinente de Léo Ferré, Vera Cirkovic nous emmène dans un univers sombre et intime où se confondent rêve et réalité.

La phrase « Je est un autre » écrite par Rimbaud, répétée comme un mantra semble alors ouvrir les portes du monde infini de notre imagination.

Aux confins du conscient et à travers nos sens mélangés parfois confondus cette évasion ô combien délicieuse nous offre la possibilité d’un ailleurs dont la découverte et la connaissance nous métamorphosent….

Durée : ± 1h

Pass sanitaire obligatoire

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/felures-du-mal-0

