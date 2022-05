Fêlure Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Fêlure La Vitrine de Pop 61 rue Saint Martin Caen

2022-05-01 – 2022-07-01

2022-05-01 – 2022-07-01 La Vitrine de Pop 61 rue Saint Martin

Caen Calvados Exposition en plein air à partir de matériaux de réemploi.

Installation poétique réalisée autour de la germination, source de vie végétale, issue d’une fêlure.

Exposition en plein air à partir de matériaux de réemploi.

Installation poétique réalisée autour de la germination, source de vie végétale, issue d'une fêlure.

Par Lætitia Pasquet. lavitrinedepop@free.fr +33 6 22 87 92 98

Installation poétique réalisée autour de la germination, source de vie végétale, issue d’une fêlure.

Par Lætitia Pasquet. La Vitrine de Pop 61 rue Saint Martin Caen

