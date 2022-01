Féloche mandolin orchestra Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Féloche mandolin orchestra Cité de la musique, 29 janvier 2022, Marseille. Féloche mandolin orchestra

Cité de la musique, le samedi 29 janvier à 20:30

Féloche Mandolin Orchestra » est un ovni plectral et viral dont le récent disque, salué par la critique, présente les grandes chansons de Féloche arrangées pour un orchestre de mandoline par Vincent Beer-Demander. Féloche est accueilli pour la 3ème fois par la tribu des irréductibles mandolinistes de Marseille dont les musiques de Féloche sont devenues des « classiques » de leur répertoire ! FÉLOCHE (VOIX), VINCENT BEER DEMANDER (DIRECTION) AVEC L’ACADÉMIE DE MANDOLINE ET DE GUITARE DE MARSEILLE Pass sanitaire – Concerts et Spectacles Conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès aux lieux culturels est conditionné depuis le 21 juillet au pass sanitaire pour les adultes de plus de 18 ans.

13 / 9€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

