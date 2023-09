Fellini : Maestro ! Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 05 octobre 2023 au samedi 27 janvier 2024 :

.Public adultes. payant

Accès aux espaces d’exposition uniquement

Tarif plein : 5€

Tarif réduit : 3€

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 5,50 €

Moins de 14 ans : 4,50 €

Tarif partenaire (pour les abonnés du Libre Pass de la Cinémathèque française et le CinéPass Pathé Gaumont) : 4 €

Fellini était un fabuliste, un magicien, un conteur d’histoire. Il a imposé un style et un regard oniriques inspirés de ses rêves, de ses expériences et de ses angoisses autant que de ses fantasmes. Par ses mises en scène démiurges et baroques, il a créé un genre unique, sans maître ni suiveur, même si plusieurs réalisateurs et artistes lui ont par la suite rendu hommage.

L’exposition Fellini : Maestro ! s’intéressera aussi bien au processus de création du cinéaste, depuis l’écriture et le dessin jusqu’à la fabrique des personnages, la formation d’une équipe, la mise en scène et le montage.

Elle reviendra sur le caractère profondément introspectif de son œuvre, qui a donné naissance à des films dans lesquels le rêve, la mémoire et une supposée réalité se mêlent sans distinction. En allant jusqu’à se mettre en scène, Fellini s’est représenté comme un grand ordonnateur de ses propres rêves et de ses illusions. Il a aussi livré une réflexion sans concession sur l’évolution du spectacle cinématographique.

Sur trois niveaux, et à travers une scénographie onirique signée par le spécialiste d’art contemporain italien Alessandro Pron, la Fondation présentera plus de 250 photographies (d’Elisabetta Catalano et de Paul Ronald entre autres), affiches, scripts originaux, écrits et extraits de films, ainsi que des costumes, des accessoires de tournage et plus de 70 dessins.

Rarissimes, ces documents en majorité conservés dans des collections particulières françaises, suisses et italiennes, sont pour la plupart exposés pour la première fois en France. A ceux-ci seront associées les collections de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, riches d’un ensemble d’affiches exceptionnelles et de plus de 900 photographies de La dolce Vita, dont Pathé fut coproducteur.

Grands prêteurs de l’exposition :

Fondation Fellini, Sion

Museo Fellini, Rimini

Archivio Elisabetta Catalano, Rome

Cinémathèque française, Paris

Collection Dominique Delouche, Paris

Collection Gérald Morin, Nice

Collection Jakob et Philipp Keel, Zürich

Collection Sartori Farani, Rome

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

Contact : https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/2408 +33183791896 accueil@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/

La dolce vita, collection Fondation Pathé © 1960, Pathé Films – Riama Film