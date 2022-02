Fellini, 8 1/2: présentation filmique et musicale par Patrick Crispini Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Autre lieu, le vendredi 4 mars à 18:00

Chef d’orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, Patrick Crispini est également pédagogue et conférencier reconnu. Tout au long de sa carrière, à travers diverses collaborations avec des institutions, structures et programmes artistiques qu’il a créés (European Concerts Orchestra, les cours musicAteliers à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet Transartis, l’art de vivre l’art), il s’est efforcé de favoriser des passerelles entre les disciplines artistiques, grâce à sa double formation musicale et littéraire et des liens professionnels étroits avec le monde du cinéma.

Entrée libre, chapeau

