Cet évènement est passé Exposition Henri Guérin (1929-2009) : Art du verre et de la laine Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Felletin Exposition Henri Guérin (1929-2009) : Art du verre et de la laine Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse Felletin, 7 août 2023 10:00, Felletin. Exposition Henri Guérin (1929-2009) : Art du verre et de la laine Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse Felletin 7 août – 29 octobre Hommage au maître-verrier, Henri Guérin (1929-2009) à l’occasion du cinquantième anniversaire de la pause des premières verrières de l’église Notre-Dame du château. 7 août – 29 octobre 1 À l’occasion du cinquantième anniversaire de la pause des premières verrières de l’église Notre-Dame du château, venez découvrir l’inivers artistique de leur créateur ; Henri Guérin.

Arrivé à Felletin grâce à la manufacture Pinton, ce maître-verrier a réalisé des maquettes pour la tapisserie de basse-lisse, des lavis, des dessins et des gouaches ainsi que des verres collés. Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse rue du château, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Détails Heure : 10:00 - 14:00 Catégories d’Évènement: Creuse, Felletin Autres Lieu Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse Adresse rue du château, 23500 Felletin Ville Felletin Departement Creuse Lieu Ville Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse Felletin

Église Notre-Dame du château, Felletin, Creuse Felletin Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felletin/