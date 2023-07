Formation – Maille – Tricot à la machine Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Masterclasse créative – Recherche et développement de tricots à la machine (motifs, textures, ajourés).

2023-11-13 fin : 2023-11-17
Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Creative Masterclass – Research and development of machine knits (patterns, textures, openwork). Masterclass creativa – Investigación y desarrollo de tejidos a máquina (patrones, texturas, calados). Kreative Masterclass – Erforschung und Entwicklung von Maschinenstrickwaren (Muster, Texturen, Ajourmuster).

