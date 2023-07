Formation – Filage – Interpréter une idée inspirante Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Felletin Formation – Filage – Interpréter une idée inspirante Felletin, 24 octobre 2023, Felletin. Felletin,Creuse Masterclasse créative – Interpréter une idée inspirante en filage..

2023-10-24 fin : 2023-10-26 . . Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Creative Masterclass – Interpreting an inspiring idea in spinning. Masterclass creativa – Interpretar una idea inspiradora en la hilatura. Kreative Masterclass – Eine inspirierende Idee beim Spinnen interpretieren. Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Felletin Autres Adresse Ville Felletin Departement Creuse Lieu Ville Felletin

Felletin Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felletin/