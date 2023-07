LES ANIMATIONS DU PARC – Spectacle Tarot universel de la Nuit Felletin, 20 octobre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Martine Tarot est le personnage récurrent des spectacles de la Cie Midi à l’Ouest. Madame Soleil à la bonne franquette et à la verve enjouée, elle tire les cartes aux territoires. Pour éclairer ses visions, elle enquête sur leurs chemins à la recherche de témoins, d’experts, d’indices et de preuves… et leur livre à la fin les résultats de son enquête tarologique sous la forme d’une veillée aussi sérieuse qu’extravagante.

– En soirée.

– Animé par Cie Midi à l’Ouest

– Renseignements auprès du PNR de Millevaches au 06 38 21 20 66..

Martine Tarot is the recurring character in Cie Midi à l’Ouest’s shows. A good-natured Madame Soleil with a playful verve, she draws the cards for the territories. To illuminate her visions, she investigates their paths in search of witnesses, experts, clues and evidence… and at the end delivers the results of her tarological investigation in the form of a wake that’s as serious as it is extravagant.

– Evening performance.

– Hosted by Cie Midi à l’Ouest

– Information from PNR de Millevaches on 06 38 21 20 66.

Martine Tarot es el personaje recurrente de los espectáculos de la Cie Midi à l’Ouest. Madame Soleil bonachona y juguetona, echa las cartas a los territorios. Para arrojar luz sobre sus visiones, investiga sus caminos en busca de testigos, expertos, pistas y pruebas… y al final entrega los resultados de su investigación tarológica en forma de velatorio tan serio como extravagante.

– Espectáculo nocturno.

– Presentado por la Cie Midi à l’Ouest

– Información en el PNR de Millevaches en el 06 38 21 20 66.

Martine Tarot ist die wiederkehrende Figur in den Aufführungen der Cie Midi à l’Ouest. Als Madame Soleil mit ihrer fröhlichen Art und ihrem heiteren Wortwitz zieht sie den Gebieten die Karten. Um ihre Visionen zu erhellen, untersucht sie deren Wege auf der Suche nach Zeugen, Experten, Indizien und Beweisen… und liefert ihnen am Ende die Ergebnisse ihrer tarologischen Untersuchung in Form einer ebenso ernsthaften wie extravaganten Mahnwache.

– Die Veranstaltung findet am Abend statt.

– Unter der Leitung von Cie Midi à l’Ouest

– Auskünfte beim PNR de Millevaches unter 06 38 21 20 66.

