BALADE-LECTURE – Sur les pas de Michel MONTAIGNE Felletin, 11 août 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Sur les pas de Michel Montaigne, balade-lecture organisée en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Creuse, à l’occasion de l’ouverture du chemin de Grande Randonnée entre Lyon et Bordeaux, itinéraire emprunté par le grand philosophe.

Se terminera au Grand-Café autour d’un verre pour prolonger l’évocation de Montaigne..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the footsteps of Michel Montaigne, a walk and reading organized in partnership with the Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Creuse, to mark the opening of the Grande Randonnée trail between Lyon and Bordeaux, the route taken by the great philosopher.

Ends at the Grand-Café with a drink to prolong the evocation of Montaigne.

Tras las huellas de Michel Montaigne, un paseo y una lectura organizados en colaboración con el Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Creuse, con motivo de la apertura del sendero de la Grande Randonnée entre Lyon y Burdeos, la ruta seguida por el gran filósofo.

Terminará en el Grand-Café con una copa para prolongar la evocación de Montaigne.

Auf den Spuren von Michel Montaigne, Lesereise, die in Zusammenarbeit mit dem Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Creuse anlässlich der Eröffnung des Fernwanderwegs zwischen Lyon und Bordeaux organisiert wird, der von dem großen Philosophen benutzt wurde.

Die Veranstaltung endet im Grand-Café bei einem Glas, um die Erinnerung an Montaigne zu verlängern.

