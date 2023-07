Ateliers d’été – Tricot sur la ville Felletin, 25 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Mardi* 25 juillet à 14h00, mardi* 1er août à 14h00, mercredi 16 à partir de 15h00 (entrepots Court-Circuit, route de la Sagne FELLETIN), mardi* 22 août à partir de 14h00.

* Lieu à définir.

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tuesday* July 25 at 2pm, Tuesday* August 1 at 2pm, Wednesday 16th from 3pm (Court-Circuit warehouses, route de la Sagne FELLETIN), Tuesday* August 22 from 2pm.

* Location to be defined

Martes* 25 de julio a las 14.00 horas, martes* 1 de agosto a las 14.00 horas, miércoles 16 a partir de las 15.00 horas (almacenes Court-Circuit, route de la Sagne FELLETIN), martes* 22 de agosto a partir de las 14.00 horas.

* Lugar por confirmar

Dienstag* 25. Juli um 14.00 Uhr, Dienstag* 1. August um 14.00 Uhr, Mittwoch 16. ab 15.00 Uhr (Lagerhaus Court-Circuit, route de la Sagne FELLETIN), Dienstag* 22. August ab 14.00 Uhr.

* Ort noch festzulegen

