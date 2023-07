Formation – Filage – Développement de fils et recherche sur la couleur Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Felletin Formation – Filage – Développement de fils et recherche sur la couleur Felletin, 24 juillet 2023, Felletin. Felletin,Creuse Techniques de perfectionnement du filage de la laine – Développement de fils et recherche sur la couleur à travers le filage fantaisie..

Techniques for perfecting wool spinning – Yarn development and color research through fantasy spinning. Técnicas para perfeccionar el hilado de la lana – Desarrollo de hilos e investigación del color a través del hilado de fantasía. Techniken zur Perfektionierung des Wollspinnens – Garnentwicklung und Farbforschung durch Fantasiespinnen.

