Vide-grenier Felletin, 22 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Vide-grenier du bas de la grande rue

Organisé par le Bar Des Sportifs

Crêpes et sandwiches proposés par LesFuses Animent.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 18:00:00. .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Garage sale down the main street

Organized by the Bar Des Sportifs

Pancakes and sandwiches by LesFuses Animent

Venta de garaje al final de la calle principal

Organizado por el Bar Des Sportifs

Tortitas y bocadillos a cargo de LesFuses Animent

Vide-grenier du bas de la grande rue (Flohmarkt in der Hauptstraße)

Organisiert von der Bar Des Sportifs

Crêpes und Sandwiches angeboten von LesFuses Animent

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aubusson-Felletin