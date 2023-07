Formation – Filage – Laine au fuseau ou au rouet Felletin, 10 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Techniques fondamentales du filage de la laine à la main – Apprenez à filer la laine au fuseau ou au rouet..

2023-07-10 fin : 2023-07-12 . .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Basic handspinning techniques – Learn how to spin wool using a spindle or spinning wheel.

Técnicas básicas de hilado manual – Aprenda a hilar lana utilizando un huso o una rueca.

Grundlegende Techniken des Handspinnens von Wolle – Lerne, wie man Wolle mit einer Spindel oder einem Spinnrad spinnt.

