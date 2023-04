Journées Européennes du Feutre de Laine Felletin OT Aubusson-Felletin Catégorie d’Évènement: Felletin

2023-04-14 – 2023-04-16 Place Quinault Felletin Creuse Felletin . Depuis 2009, le temps d’une semaine, Felletin devient le théâtre de la créativité feutrière. N’est-ce pas un hasard si certains pensent que le feutre de laine, wool felt en anglais, est né à Felletin. (Felletin / Felt’in) De « Berceau de la tapisserie » à « Capitale européenne » du Feutre, il n’y a qu’un pas ! Depuis la première édition, les feutrier(e)s nous enchantent avec leurs créations textiles et c’est avec bonheur que nous accompagnons l’évolution de la maîtrise technique de ces artisans textiles. Felletin Patrimoine Environnement, Association organisatrice de l’évènement, vous donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes créatives, ludiques, inventives, inspirées, délirantes, émouvantes, poétiques… Et du 15 avril au 25 juin 2023, vous aurez l’opportunité de contempler une sélection du meilleur de la création contemporaine de feutre, en l’église du château, avec « Feutre de scène » faites vibrer votre fibre artistique ! Place Quinault Felletin

