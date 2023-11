Marché de Noël du Pavillon des Créateurs Fellering, 9 décembre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

L’ensemble des artistes du Pavillon des Créateurs, ainsi que des exposants invités vous présentent une vaste palette d’idées cadeaux, tous aussi uniques qu’originaux. Profitez de cet événement convivial pour vous promener tout en dégustant quelques douceurs !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

All the artists of the Pavillon des Créateurs, as well as the invited exhibitors, present you with a wide range of gift ideas, all as unique as original. Take advantage of this friendly event to stroll around while enjoying some sweets!

Todos los artistas del Pabellón de los Creadores, así como los expositores invitados, le presentan una amplia gama de ideas de regalo, todas ellas tan únicas como originales. Aproveche este simpático evento para pasear mientras disfruta de algunos dulces

Alle Künstler des Pavillon des Créateurs sowie die eingeladenen Aussteller präsentieren Ihnen eine breite Palette an Geschenkideen, die alle ebenso einzigartig wie originell sind. Nutzen Sie diese gesellige Veranstaltung für einen Spaziergang und probieren Sie dabei ein paar Leckereien!

