Concert des Rallye Trompes des Vosges Fellering, 21 octobre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

Les treize sonneurs du Rallye Trompes des Vosges, avec la participation de la soliste Christine PAGES et d’Isabelle LAINE à l’orgue, donneront leur concert dont la recette aidera l’association Pompiers Alsace Solidarité afin de financer ses actions..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



The thirteen trumpeters of the Rallye Trompes des Vosges, with the participation of soloist Christine PAGES and Isabelle LAINE on organ, will give their concert, the proceeds of which will help the association Pompiers Alsace Solidarité to finance its actions.

Los trece trompetistas del Rallye Trompes des Vosges, con la participación de la solista Christine PAGES y de Isabelle LAINE al órgano, ofrecerán su concierto, cuya recaudación ayudará a la asociación Pompiers Alsace Solidarité a financiar sus actividades.

Die dreizehn Soneure der Rallye Trompes des Vosges werden unter Mitwirkung der Solistin Christine PAGES und Isabelle LAINE an der Orgel ihr Konzert geben, dessen Erlös dem Verein Pompiers Alsace Solidarité helfen wird, seine Aktionen zu finanzieren.

