Feliz Cumpleaños JetLag La Machine du Moulin Rouge Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Le Gang, comme X100PRE la Rédac’ fête ses 6 ans cette année.

Pour célébrer et souffler nos bougies ensemble, rendez-vous le 23 mars à la Casita où tout commença : La Machine du Moulin Rouge pour une mega fiesta qui sera placée sous le signe du Reggaeton, du Perreo y de la Cultura !

JetLag, c’est une aventure qui commence en 2018, avec un coup d’amour pour deux artistes alors aux prémices de leurs carrières sensationnelles : Rosí et Benito.

Ces coups de foudre nous ont poussé à créer un média, puis des fiestas et récemment une émission : La Sobremesa.

Notre objectif depuis 6 ans, rassembler des passionné·es ou des curieux·ses autour des courants musicaux et de traditions locales qui nous animent tant.

Pour cette occas’ la Rédac’ vous a concocté avec amour une soirée explosive.

En Central toute la familia JetLag Gang (Pedrolito, Louise Pétrouchka, Rebequita, Eva, Bel’Oka, Mathis, La Manita, La Danie, Akajú) all night long pour vous innonder de bangeritos old school, de pépites d’aujourd’hui y de la nueva escuela.

En Chaufferie une Boiler Room menée par Sancho & Pancho et Misantropical pour vous faire voyager sur du Baile Funk, du Dembow, du Neoperreo et autres scènes émergentes & alternatives.

Et bien sûr la Rédac’ vous réserve d’autres surprises pendant la soirée : performance, happenings, live et bien plus.

Hasta la amanecer avec vous le Gang

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/feliz-cumpleanos-jetlag/ https://link.dice.fm/felizcumpleanosjetlag

JetLag