.Public adultes. payant PAF : 15€ (+ frais gestion) // Sur place : 18€ av. minuit – 20€ après RDV pour la soirée FELIZ ANO NOVO 2024 Direction le Brésil et ses musiques calientes au Punk Paradise de 23h à l’aube le 31 DECEMBRE !! Réveillon Brésil avec live roda de samba, batucada, DJs, déco, surprises, capirinha pour une festa Brazil vibes samba, forro axé, MPB, nordeste, carnaval, bailefunk !! Vamos fazer a festa para bem começar 2024 galera !! Line up : RÉPUBLIQUE DO SAMBA (Live/Roda de Samba & Pagode) SHOW BATUCADA CARNAVAL DJ CUCURUCHO (Brazil vibes) BRUNO PUPPIS DJ (Brazil Hits & Baile Funk) GROOVALIZACION DJs (Mix do Brasil) Punk Paradise 44 Rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/7010888329000468/ https://shotgun.live/events/feliz-ano-novo-2024-nouvel-an-bresilien-a-paris

