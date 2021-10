Paris Le Baiser Salé île de France, Paris FELIX TOCA PROJECT – “Descarga Latina” Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

FELIX TOCA PROJECT – “Descarga Latina” Le Baiser Salé, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 21h30 à 1h30

Une Jam Latin Jazz à ne pas louper ! Puntille Jr conga/timbales/bongo/choeurs, Frederic Locarni piano/chœurs, Wilbert Valera batterie/timbales/choeurs, Félix Toca basse/voix Félix Toca propose un cocktail inédit de rythmes caribéens, principalement afro-cubains fusionnés avec le jazz et la musique latine. C’est une nouvelle vision du Latin Jazz nourri par les racines afro-cubaines et le jazz contemporain. Originaire de la Havane, où il étudie à l’Instituto de Superacion Profesional Félix Toca est un musicien accompli, un bassiste passé sur les bancs de l’école du chanteur Benny Moré, qui asticote de façon très jazzy des rythmes afro-cubains et caribéens… Arrivé en France en 1999 il enregistre avec Deldongo, Ricardo Torres, Jose Luis Estrada, Laurent Hounsavi… Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

