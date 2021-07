Paris Théâtre Dunois Paris FÉLIX Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

FÉLIX Théâtre Dunois, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 2 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le mercredi 3 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le mercredi 3 novembre 2021

de 15h à 16h05

Le jeudi 4 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le vendredi 5 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le samedi 6 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le mercredi 10 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le jeudi 11 novembre 2021

de 16h à 17h05

Le vendredi 12 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le samedi 13 novembre 2021

de 19h à 20h05

Le dimanche 14 novembre 2021

de 16h à 17h05

payant

Mise en scène Christophe Laluque D’après les textes de Robert Walser Félix est un enfant intelligent, sensible, anticonformiste, courageux… et en quête de liberté ! Il pense et parle comme un adulte, ce qui ne manque pas d’interroger ses parents. Il remet en question son éducation, la morale. Mais en réalité, Félix recherche avant tout l’amour que lui portent ses proches. Alors, quand les mots manquent, restent les actes : comment réagiraient-ils tous, s’il disparaissait ? Composée à partir de deux textes de Robert Walser – Félix et L’étang – cette pièce raconte l’enfance de Félix, depuis ses quatre ans jusqu’à son adolescence. Un récit poétique sur les relations familiales et fraternelles, parfois ombrageuses. Spectacles -> Théâtre Théâtre Dunois 7 rue louise weiss Paris 75013

7 rue louise weiss Paris 75013

Contact :Théâtre Dunois https://www.theatredunois.org 0145847200 reservation@theatredunois.org

Date complète :

Lieu Théâtre Dunois Adresse 7 rue louise weiss Ville Paris