Fëlix San Martin Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Fëlix San Martin Les Disquaires, 18 mai 2023, Paris. Le jeudi 18 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Accès : 5 EUR

La musique de Fëlix San Martin est tout un monde de couleurs et de sensations. De la simple guitare à la forêt sonore qu’il explore avec ses boucles et samples, le compositeur Argentin est un groupe à lui seul. En mélangeant l’électronique, la folk et la musique du monde, il plonge son public dans un univers bien à lui. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

