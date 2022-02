FÉLIX ROBIN / YONATHAN AVISHAI DUET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FÉLIX ROBIN / YONATHAN AVISHAI DUET Toulouse, 27 mars 2022, Toulouse. FÉLIX ROBIN / YONATHAN AVISHAI DUET LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse

2022-03-27 19:00:00 – 2022-03-27 LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers

Toulouse Haute-Garonne 5.4 EUR 5.4 Félix Robin est un vibraphoniste de jazz, au fil des années, il a su en tant que leader ou sideman faire partie de nombreux projets qui le feront voyager en Europe notamment.

En 2021, il rencontre l’immense Yonathan Avishai, pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen et du contrebassiste Omer Avital. C’est à travers le duo (formule qu’affectionnent particulièrement les deux musiciens, l’un avec Avishai Cohen, l’autre avec Sami Waro entre autres) qu’ils décident de dialoguer ensemble. Une formation très intimiste, poétique, ou les deux narrateurs échangeront autour de standards du répertoire jazz, mais également quelques compositions. Félix Robin est un vibraphoniste de jazz, au fil des années, il a su en tant que leader ou sideman faire partie de nombreux projets qui le feront voyager en Europe notamment.

En 2021, il rencontre l’immense Yonathan Avishai, pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen et du contrebassiste Omer Avital. C’est à travers le duo (formule qu’affectionnent particulièrement les deux musiciens, l’un avec Avishai Cohen, l’autre avec Sami Waro entre autres) qu’ils décident de dialoguer ensemble. LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Ville Toulouse lieuville LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

FÉLIX ROBIN / YONATHAN AVISHAI DUET Toulouse 2022-03-27 was last modified: by FÉLIX ROBIN / YONATHAN AVISHAI DUET Toulouse Toulouse 27 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne