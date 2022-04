FELIX ROBIN Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

FELIX ROBIN Lanton, 30 avril 2022, Lanton. FELIX ROBIN Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

2022-04-30 – 2022-04-30 Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton Gironde Lanton EUR Stellis Groseil et Félix Robin se sont rencontrés lors de leurs nombreux voyages sur l’île de la Réunion. Félix habitué de la scène du baryton ou il est venu avec de nombreux projets vient cette fois ci avec Stellis, chanteuse de Rennes, pour un jazz vocal axé sur des standards des années 20/50, swing dansant, swing chantant lors d’une belle soirée au Baryton. Ils seront accompagnés de musiciens/es surprises pour l’occasion Stellis Groseil et Félix Robin se sont rencontrés lors de leurs nombreux voyages sur l’île de la Réunion. Félix habitué de la scène du baryton ou il est venu avec de nombreux projets vient cette fois ci avec Stellis, chanteuse de Rennes, pour un jazz vocal axé sur des standards des années 20/50, swing dansant, swing chantant lors d’une belle soirée au Baryton. Ils seront accompagnés de musiciens/es surprises pour l’occasion +33 6 43 51 95 84 Stellis Groseil et Félix Robin se sont rencontrés lors de leurs nombreux voyages sur l’île de la Réunion. Félix habitué de la scène du baryton ou il est venu avec de nombreux projets vient cette fois ci avec Stellis, chanteuse de Rennes, pour un jazz vocal axé sur des standards des années 20/50, swing dansant, swing chantant lors d’une belle soirée au Baryton. Ils seront accompagnés de musiciens/es surprises pour l’occasion © Le Baryton

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Ville Lanton lieuville Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton Departement Gironde

Lanton Lanton Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton/

FELIX ROBIN Lanton 2022-04-30 was last modified: by FELIX ROBIN Lanton Lanton 30 avril 2022 Gironde Lanton

Lanton Gironde