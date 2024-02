FELIX LE BRAZ DANS BRETON FUTE COMEDIE DE RENNES Rennes, mercredi 13 mars 2024.

Un seul en scène humoristique et familiale racontant mon voyage à la conquête de La France.En passant par Paris et à la rencontre de multitude de personnages. Le tout avec une énergie comparable au tonnerre de Brest.Ce spectacle largement rodé au BOUI BOUI à Lyon est accessible à tous les publics et s’adapte à chaque type de lieu grâce à une mise en place extrêmement simple. Déjà programmé dans plusieurs régions de France, je souhaite aujourd’hui pouvoir le proposer dans ma région natale.Je vous joins à ce mail mon dossier de presse ainsi qu’un extrait de mon spectacle pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l’univers que je propose.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35