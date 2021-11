Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Felix in wonderland de Marie Losier (France,2019, 49 min, VOSTF) La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Felix in wonderland de Marie Losier (France,2019, 49 min, VOSTF) La Médiathèque, 27 janvier 2022, Orléans. Felix in wonderland de Marie Losier (France,2019, 49 min, VOSTF)

La Médiathèque, le jeudi 27 janvier 2022 à 18:30

Un voyage dans le monde de Felix Kubin et de ses expériences musicales et sonores grâce à son instrument de prédilection, le KORG MS20. Le portrait d’un artiste génial dans la tête de qui la musique ne s’arrête jamais… Marie Losier nous plonge joyeusement dans la fiction des rêves et cauchemars qui hantent les chansons et créations sonores de cet artiste sans frontière, prince allemand de la musique électronique contemporaine. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Projection Docs en docs. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T18:30:00 2022-01-27T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans