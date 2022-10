Félix Djhan au Point Virgule ! Théâtre le Point Virgule Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Félix Djhan au Point Virgule ! Théâtre le Point Virgule, 8 septembre 2022, Paris. Du jeudi 08 septembre 2022 au samedi 05 novembre 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

. payant

Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier. Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal+, chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage » Monsieur Connard « , Félix débarque au Point Virgule avec un spectacle authentique, cru et hilarant. « On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapant ou abracadabrantesque mais ça nous ennuie d’avance alors viens. Ou jette ce flyer sur une vieille dame. Bisous » Théâtre le Point Virgule 7 rue sainte croix de la Bretonnerie 75004 Paris Contact : https://www.lepointvirgule.com/event-pro/felix-dhjan/ 01 42 78 67 03 teatre@lepointvirgule.com https://www.facebook.com/theatre.lepointvirgule https://www.facebook.com/theatre.lepointvirgule https://www.aparteweb.com/awprod/JMD/AWCalendar.aspx?MONTH=11&YEAR=2022&INS=JMD&CAT=454&LNG=FR&IDWL=80280

