Felix Dhjan Nuances (Tounée)
THEATRE A L'OUEST CAEN, 14 juin 2023, CAEN.

Un spectacle à la date du 2023-06-14 à 21:00. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

EN ACCORD AVEC La Tiny Team et ID Prod
Le théâtre le Colbert, en accord avec La Tiny Team et ID Production présentent
Félix Dhjan – Nuances

Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier. Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal+, chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage « Monsieur Connard », Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant. On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapant ou abracadabrantesque mais ça nous ennuie d'avance alors viens.
Ou jette ce flyer sur une vieille dame.
Bisous

