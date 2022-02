Félix Blume, exposition monographique Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Félix Blume, exposition monographique Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-03-26 – 2022-04-14 Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

3.7 3.7 Félix Blume développe un travail centré sur l’écoute, qui vous invite à transformer votre perception de l’environnement par le biais du son. Pour cette saison de printemps, l’exposition rassemble au Musée des Tapisseries, l’installation Essaim, issue des résidences du Lab GAMERZ ainsi que la série de vidéos Son seul réalisée tout autour du monde depuis ces dix dernières années. Avec l’œuvre Essaim, les voix de 250 abeilles s’entremêlent dans l’espace pour recomposer l’expérience sonore et immersive d’une colonie en plein vol.

La série Son seul se compose de trente cinq films courts, donnant à voir et à entendre les situations de « chasses aux sons » auxquelles Félix Blume se livre lors de différents tournages. Cette exposition invite à une exploration de tous ces paysages sonores, à l’écoute des voix qui les composent, au-delà des mots.



Félix Blume (France, 1984) est artiste sonore et ingénieur du son. Il vit actuellement entre le Mexique, le Brésil et la France. Il façonne le son comme une matière pour créer ses pièces sonores, ses vidéos, ses actions ou installations. Son travail, centré sur l’écoute, nous invite à transformer notre perception de l’environnement. Il utilise l’espace public tant comme lieu d’expérimentation que comme lieu de présentation de ses projets, effectués souvent en collaboration avec des groupes de personnes. Il est intéressé par les mythes et l’interprétation contemporaine que l’on peut en faire, par le dialogue entre les humains et le contexte – naturel ou urbain – qu’ils habitent, par ce que les voix nous racontent, au-delà des mots.



➜ Essaim | installation sonore.

L’installation sonore Essaim est composée de 250 petits haut-parleurs reproduisant chacun le son d’une abeille en plein vol. Suspendus dans l’espace d’exposition, ces dispositifs sonores nous proposent plusieurs expériences d’écoute de l’ensemble à l’individu.



➜ Wildtrack (son seul) | série de 35 vidéos.

Félix Blume est preneur de son pour le cinéma depuis plus de 10 ans. Il passe des heures à enregistrer seul des sons après le tournage, à la recherche de bruits et d’ambiances typiques du lieu, qui vont ensuite enrichir le montage du film. Ces sons sont appelés “Sons seuls” en Français, “Wildtracks” en Anglais. Il a réalisé un jour que pendant qu’il chassait ces sons, il produisait aussi des images qui sont souvent absurdes, poétiques, folles, amusantes ou burlesques. Alors que le point de vue de la caméra est statique, le point d’écoute est en mouvement. La série de vidéos est composée de 35 courts films enregistrés dans le monde entier.



➜ Curupira, bête des bois | vidéo.

Au cœur de l’Amazonie, les habitants de Tauary vous invitent à écouter les sons de leur forêt, avec ses oiseaux et ses animaux. Certains sons étranges apparaissent pourtant : une créature rôde entre les arbres. Parmi ceux qui l’ont déjà entendue, très peu l’ont vue, et ceux qui l’ont rencontrée n’en sont jamais revenus. Elle charme, elle enchante, elle rend fou, elle emmène les gens, elle les pousse à se perdre : chacun la raconte à sa manière et tente de décrypter ses appels. Curupira, bête des bois vous emmène à la recherche de cet être :une réflexion sur les mythes et sur leur place dans le monde contemporain, un thriller sonore en pleine jungle.

Pour l’inauguration de la Biennale Une 5ème Saison, M2F Créations | Lab GAMERZ consacre une exposition à l’artiste Félix Blume, ingénieur sonore et preneur de son pour le cinéma

contact@lab-gamerz.com http://www.lab-gamerz.com/

Félix Blume développe un travail centré sur l’écoute, qui vous invite à transformer votre perception de l’environnement par le biais du son. Pour cette saison de printemps, l’exposition rassemble au Musée des Tapisseries, l’installation Essaim, issue des résidences du Lab GAMERZ ainsi que la série de vidéos Son seul réalisée tout autour du monde depuis ces dix dernières années. Avec l’œuvre Essaim, les voix de 250 abeilles s’entremêlent dans l’espace pour recomposer l’expérience sonore et immersive d’une colonie en plein vol.

La série Son seul se compose de trente cinq films courts, donnant à voir et à entendre les situations de « chasses aux sons » auxquelles Félix Blume se livre lors de différents tournages. Cette exposition invite à une exploration de tous ces paysages sonores, à l’écoute des voix qui les composent, au-delà des mots.



Félix Blume (France, 1984) est artiste sonore et ingénieur du son. Il vit actuellement entre le Mexique, le Brésil et la France. Il façonne le son comme une matière pour créer ses pièces sonores, ses vidéos, ses actions ou installations. Son travail, centré sur l’écoute, nous invite à transformer notre perception de l’environnement. Il utilise l’espace public tant comme lieu d’expérimentation que comme lieu de présentation de ses projets, effectués souvent en collaboration avec des groupes de personnes. Il est intéressé par les mythes et l’interprétation contemporaine que l’on peut en faire, par le dialogue entre les humains et le contexte – naturel ou urbain – qu’ils habitent, par ce que les voix nous racontent, au-delà des mots.



➜ Essaim | installation sonore.

L’installation sonore Essaim est composée de 250 petits haut-parleurs reproduisant chacun le son d’une abeille en plein vol. Suspendus dans l’espace d’exposition, ces dispositifs sonores nous proposent plusieurs expériences d’écoute de l’ensemble à l’individu.



➜ Wildtrack (son seul) | série de 35 vidéos.

Félix Blume est preneur de son pour le cinéma depuis plus de 10 ans. Il passe des heures à enregistrer seul des sons après le tournage, à la recherche de bruits et d’ambiances typiques du lieu, qui vont ensuite enrichir le montage du film. Ces sons sont appelés “Sons seuls” en Français, “Wildtracks” en Anglais. Il a réalisé un jour que pendant qu’il chassait ces sons, il produisait aussi des images qui sont souvent absurdes, poétiques, folles, amusantes ou burlesques. Alors que le point de vue de la caméra est statique, le point d’écoute est en mouvement. La série de vidéos est composée de 35 courts films enregistrés dans le monde entier.



➜ Curupira, bête des bois | vidéo.

Au cœur de l’Amazonie, les habitants de Tauary vous invitent à écouter les sons de leur forêt, avec ses oiseaux et ses animaux. Certains sons étranges apparaissent pourtant : une créature rôde entre les arbres. Parmi ceux qui l’ont déjà entendue, très peu l’ont vue, et ceux qui l’ont rencontrée n’en sont jamais revenus. Elle charme, elle enchante, elle rend fou, elle emmène les gens, elle les pousse à se perdre : chacun la raconte à sa manière et tente de décrypter ses appels. Curupira, bête des bois vous emmène à la recherche de cet être :une réflexion sur les mythes et sur leur place dans le monde contemporain, un thriller sonore en pleine jungle.

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence