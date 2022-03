Féliss Albi 81000, 7 avril 2022, Albi.

FÉLISS fait la part belle aux femmes, artistes, créatrices et créateurs sensibles et inspiré.e.s par cet enjeu du 21ème siècle. Des installations, de la photographie, des ciné-débats et une conférence éclaireront les principes de ce mouvement. Nous vivrons à vos côtés, des moments de rencontres et de convivialité, sur les lieux d’expositions, dans les salles de cinéma, dans une librairie ou encore au sein de l’université. Nous y partagerons des perspectives d’avenir motivantes et joyeuses. 1er au 18 avril La Cheminée Le Sourire Vertical – LIZ Projet Culottées / Culot’mathon – Ariane Ruebrecht et Princesse Garage Cœur percé de trois trous – Marion Pépin Portraits – Elliott Laurens Vendredi 1er avril 19h– Vernissage animé par Polyssonne Stand librairie – Atomics BD 7 au 30 avril Salle Arcé Leurs elles – Ariane Ruebrecht, Jean-Luc Clercq- Roques, Jean-Louis Rousset Jeudi 7 avril 19h – Vernissage Stand librairie – Atomics BD 20h30 – Ciné Débat Femmes pour la planète de Marie-Monique Robin Vendredi 8 avril CGR Lapérouse 20h30 – Ciné Débat Ni les femmes ni la terre de Lucie Assemat, Marine Allard, Coline Dhaussy Stand librairie – Atomics BD Mercredi 13 avril Université Champollion 18h30 – Jeanne Burgart Goutal conférence co-organisée avec le Master Gestion de l’Environnement Entrée : Participation libre Samedi 16 avril Atomics BD 14h – Jeanne Burgart Goutal dédicace son roman graphique ReSisters (Tana Éditions)

1ere édition du Festival Écoféministe, Liberté, Inclusion, Sororité, Sensible Les valeurs écoféministes paraissent indispensables face aux crises actuelles

