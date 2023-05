« Félins » au Muséum national d’Histoire naturelle Muséum d’Histoire Naturelle – Grande Galerie de l’Evolution, 22 mars 2023, Paris.

Du mercredi 22 mars 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 10 à 13 €

En 2023, le Muséum national d’Histoire naturelle met à l’honneur une exceptionnelle famille d’animaux présents sur toute la planète : les félins.

Qu’il s’agisse de leur diversité, de leur impressionnante capacité de prédateurs, de leurs relations avec les hommes à travers les époques et les cultures ou de leur domestication, les trente-huit espèces de félins vivant sur terre vont être présentées au public de manière tout à fait inédite.

Concepteurs d’exposition, scénographes, commissaires et conseillers scientifiques travaillent de concert avec les taxidermistes et préparateurs ostéologiques de l’institution, pour permettre aux futurs visiteurs d’observer de magnifiques spécimens naturalisés aux côtés de spécimens des collections patrimoniales restaurés pour l’occasion.

Cette exposition est donc un véritable hommage scientifique et culturel aux félins, observés sous différents prismes : présentation d’animaux réels (naturalisations, montages ostéologiques), propos scientifiques actualisés, jeux vidéos, dispositifs interactifs et ludiques, objets de collection, etc. L’exposition s’adresse à tous les publics, et s’accompagne d’une programmation culturelle dédiée (animations, ateliers, visites guidées, projections, rencontres, etc.). Enfin, elle a été conçue pour favoriser l’accessibilité aux personnes en situation de handicap (visuel, auditif et moteur). Rendez-vous le 22 mars 2023 !

Muséum d’Histoire Naturelle – Grande Galerie de l’Evolution 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Contact : https://www.mnhn.fr/fr

F-G Grandin / MNHN Félins