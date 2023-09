INITIATION YOGA Félines-Minervois, 1 avril 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Agnès DOSSO sera votre professeur pour cette initiation au yoga

Respiration, Mediation

Prevoir tapis de yoga, coussin et couverture légère.

2024-04-01 20:00:00 fin : 2024-04-01 21:15:00. EUR.

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Agnès DOSSO will be your teacher for this introduction to yoga

Breathing, Mediation

Bring yoga mat, cushion and light blanket

Agnès DOSSO será tu profesora en esta introducción al yoga

Respiración, Mediación

Traer esterilla de yoga, cojín y manta ligera

Agnes DOSSO wird Ihre Lehrerin für diese Yoga-Einführung sein

Atmung, Mediation

Yogamatte, Kissen und leichte Decke mitbringen

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC