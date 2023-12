FÊTE DES LUMIÈRES Félines-Minervois Catégories d’Évènement: Félines-Minervois

FÊTE DES LUMIÈRES Félines-Minervois, 21 décembre 2023, Félines-Minervois. Hérault

2023-12-21 18:00:00

Venez nombreux avec vos lampions et vos percussions! Vin chaud sur le parcours et soupe à l'arrivée.

Venez nombreux avec vos lampions et vos percussions! Vin chaud sur le parcours et soupe à l’arrivée

Venez nombreux avec vos lampions et vos percussions! Vin chaud sur le parcours et soupe à l’arrivée . Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

