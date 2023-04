LES RUGISSANTES : « LE PARDON DE L’ARAIGNÉE » Rue de l’Occitanie, 6 mai 2023, Félines-Minervois.

Dans ce spectacle, Boubacar N’Diaye part à la rencontre de l’autre. Le conteur puise dans le répertoire des ancêtres pour réfléchir à ce qui nous unit aujourd’hui. Une culture on ne la voit pas, on est assis dessus !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Rue de l’Occitanie

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



In this show, Boubacar N’Diaye goes to meet the other. The storyteller draws from the repertoire of the ancestors to reflect on what unites us today. A culture we don’t see, we sit on it!

En este espectáculo, Boubacar N’Diaye va al encuentro del otro. El narrador recurre al repertorio de sus antepasados para reflexionar sobre lo que nos une hoy en día. Una cultura no se ve, ¡se siente!

In dieser Aufführung begibt sich Boubacar N?Diaye auf die Suche nach dem Anderen. Der Erzähler schöpft aus dem Repertoire der Vorfahren, um darüber nachzudenken, was uns heute vereint. Eine Kultur sieht man nicht, man sitzt nur auf ihr!

Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC